В школах Латвии планируют прекратить обучать русскому языку 21 ноября, 18:12 Минобразования Латвии предусмотрело трехлетний переходный период, чтобы школы могли найти новых преподавателей (Фото:marekssteins/pixabay)

Министерство образования и науки Латвии планирует сделать вторым иностранным языком в школах один из языков ЕС. Таким образом, вероятно, в школах Латвии больше не будут изучать русский язык.

Об этом сообщает LSM.

Изменения вступят в силу до 2026 — 2027 учебного года. Они, по мнению министерства, будут способствовать «полной интеграции молодежи в европейское образовательное пространство, будут способствовать изучению официальных языков ЕС, что, в свою очередь, открывает широкие возможности трудоустройства внутри и за пределами ЕС».

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Минобразования Латвии предусмотрело трехлетний переходный период, чтобы школы могли найти новых преподавателей или дать возможность учителям переквалифицироваться.

В Латвии с 1 класса преподают первый иностранный язык, который должен быть одним из официальных языков Евросоюза. Чаще всего, по данным ресурса, родители выбирают английский язык.

Второй иностранный язык начинают изучать в 4 классе и какой язык изучать как второй иностранный, учебное заведение определяет самостоятельно.

Согласно опросу, проведенному в 2021 году, почти половина школ Латвии не предлагает выбора, а в более чем 300 школах ученики изучают только русский как второй иностранный.