РосСМИ сообщили о задержании российского самолета в Шарм-эль-Шейхе

6 марта, 04:38
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Иллюстративное фото (Фото:rbc.ru)

Иллюстративное фото (Фото:rbc.ru)

В египетском Шарм-эль-Шейхе задержан самолет Уральских авиалиний с российскими туристами.

Об этом сообщило российское агентство РИА Новости.

Вылет самолета, принадлежащего авиакомпании Уральские авиалинии, был задержан после заявки иностранного лизингодателя авиавластям страны.

Авиаборт U6 1886 должен был вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха в московский аэропорт Домодедово 5 марта. Часть пути он должен был следовать над территорией Кипра.

Однако, по словам источника, лизингодатель подал заявку в египетские авиавласти для остановки этого самолета. Сейчас Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) не выдает разрешение на пролет над своей зоной.

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Туристов, которые должны были лететь этим авиарейсом, вернули в отели.

Напомним, ранее на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

Редактор: Мария Кабаций

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Теги:   Российская агрессия Шарм-эль-Шейх Война России против Украины

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