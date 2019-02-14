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В Северной Македонии в ДТП с участием автобуса погибли не менее 14 человек

Сегодня, 04:15
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EPA

Автобус слетел с трассы и перевернулся

В среду, 13 февраля, в Северной Македонии в результате ДТП с участием автобуса погибли по меньшей мере 13 человек.

Как передает AP со ссылкой на министра здравоохранения страны Венко Филипче, еще 30 человек были доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Согласно сообщению, автобус слетел с трассы между городами Скопье и Тетово и перевернулся. Всего в нем находились 50 человек.

Теги:   Автобус ДТП Македония

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