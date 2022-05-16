В Северной Корее к борьбе со вспышкой коронавируса привлекли армию 16 мая, 04:50 Цей матеріал також доступний українською Ким Чен Ын (Фото:KCNA/via REUTERS)

В Северной Корее для борьбы со вспышкой коронавируса и возникшего на этом фоне дефицита лекарств привлечена армия. Соответствующее распоряжение издал лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам заседания политбюро.

Об этом сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 16 мая, передает Reuters.

На минувшей неделе власти КНДР официально признали первую вспышку коронавируса в стране. Ким Чен Ин созвал экстренное заседание политбюро, на котором приказал заблокировать некоторые района Пхеньяна. Также чиновники объявили о внедрении системы вирусного контроля для «чрезвычайной ситуации максимального уровня».

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По мнению экспертов, вспышка коронавируса потенциально может представлять большую опасность жителей Северной Кореи, где никого не прививали от COVID-19.



По сообщению ЦТАК, в условиях распространения в стране «неизвестной лихорадки» Ким Чен Ын 16 мая распорядился привлечь к «бесперебойному обеспечению аптек необходимыми медикаментами военно-медицинскую службу армии».

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Северокорейский лидер также раскритиковал чиновников, которые не обеспечить поставку необходимых лекарств. В частности, он упомянул главу Центральной прокуратуры, который понесет наказание «за безделье и халатное отношение к своим обязанностям и безответственность».



В сообщении ЦТАК также упомянуты восемь новых летальных случаев из-за «неизвестной лихорадки». Эксперты уверены, что речь идет именно о коронавирусе. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Северной Корее уже достигло 50 человек. В стране также выявлены более 392 тысяч человек с симптомами «лихорадки».



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