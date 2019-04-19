В Северной Ирландии в массовых беспорядках погибла журналистка Сегодня, 10:52 265 Цей матеріал також доступний українською Leona O'Neill via REUTERS Беспорядки в Северной Ирландии вспыхнули накануне пасхального уик-энда Leona O'Neill via REUTERS

В Северной Ирландии в результате крупных беспорядков в городе Лондондерри, которые произошли накануне вечером, погибла журналистка.

По словам целого ряда репортеров, жертвой стала Лайра Макки, которая много писала о конфликте в Ольстере и его последствиях, сообщает DW.



Second vehicle hilackef and burned here in Fanad Drive in Creggan. Rioting is continuing #Derry pic.twitter.com/mMSq7iULzJ — Leona O'Neill (@LeonaONeill1) 18 апреля 2019 г.

Беспорядки произошли в районе Крегган накануне пасхального уик-энда, когда ирландские католики-националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году.

По сообщению полиции, участники беспорядков забрасывали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью, прогремело несколько выстрелов. На кадрах с места событий видны горящие автомобили, полицейские бронетранспортеры и хорошо вооруженные сотрудники правоохранительных органов.

Serious rioting now in Creggan, #Derry dozens of petrol bombs have been thrown at police vehicles in Fanad Drive pic.twitter.com/UmztUc0750 — Leona O'Neill (@LeonaONeill1) 18 апреля 2019 г.

Полиция сообщила, что рассматривает ицидент как террористический акт.

В Креггане активны военизированные группировки. С начала года в Лондондерри уже неоднократно взрывались бомбы, однако до сих обходилось без жертв.