В Северной Ирландии в массовых беспорядках погибла журналистка
В Северной Ирландии в результате крупных беспорядков в городе Лондондерри, которые произошли накануне вечером, погибла журналистка.
По словам целого ряда
репортеров, жертвой стала Лайра Макки, которая много писала о конфликте в
Ольстере и его последствиях, сообщает DW.
Беспорядки произошли в районе Крегган накануне пасхального уик-энда, когда ирландские католики-националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году.
По сообщению полиции, участники беспорядков забрасывали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью, прогремело несколько выстрелов. На кадрах с места событий видны горящие автомобили, полицейские бронетранспортеры и хорошо вооруженные сотрудники правоохранительных органов.
Полиция сообщила, что рассматривает ицидент как террористический акт.
В Креггане активны военизированные группировки. С начала года в Лондондерри уже неоднократно взрывались бомбы, однако до сих обходилось без жертв.