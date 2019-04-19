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В Северной Ирландии в массовых беспорядках погибла журналистка

Сегодня, 10:52
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В Северной Ирландии в массовых беспорядках погибла журналистка - фото

Leona O'Neill via REUTERS

Беспорядки в Северной Ирландии вспыхнули накануне пасхального уик-энда

В Северной Ирландии в результате крупных беспорядков в городе Лондондерри, которые произошли накануне вечером, погибла журналистка.

По словам целого ряда репортеров, жертвой стала Лайра Макки, которая много писала о конфликте в Ольстере и его последствиях, сообщает DW.

Беспорядки произошли в районе Крегган накануне пасхального уик-энда, когда ирландские католики-националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году.

По сообщению полиции, участники беспорядков забрасывали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью, прогремело несколько выстрелов. На кадрах с места событий видны горящие автомобили, полицейские  бронетранспортеры и хорошо вооруженные сотрудники правоохранительных органов.

Полиция сообщила, что рассматривает ицидент как террористический акт.

В Креггане активны военизированные группировки. С начала года в Лондондерри уже неоднократно взрывались бомбы, однако до сих обходилось без жертв.

Теги:   Северная Ирландия

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