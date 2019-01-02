Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Ирина Бекешкина
Время выбора
Оксана Маркарова
Включить дальний свет
Томаш Фиала
Риски и возможности
Мустафа Найем
Настоящее будущее

В Северном море сухогрузное судно потеряло контейнеры с химикатами

Сегодня, 21:10
204
Цей матеріал також доступний українською

Фото: Havariekommando

При переходе в акватории Северного моря в ночь с 1 на 2 января сухогруз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, в трех из которых хранились ядовитые и взрывоопасные органические пероксиды.

Об этом сообщает Maritime Bulletin.

Отмечается, что сухогруз под флагом Панамы попал в шторм в Ваттовом море, которое входит в акваторию Северного моря, когда следовал из португальского города Синиш в немецкий порт Бремерхафен.

По меньшей мере 21 контейнер и их содержимое (плазменные панели, игрушки и мебель) вымыло на побережья голландских островов Влиланд и Терсхеллинг. Часть контейнеров также прибило к берегам немецкого острова Боркум.

По словам мэра общины Терсхеллинг Берта Вассинка, очистка побережья от мусора займет несколько дней.

"Нам никогда не приходилось иметь дело с чем-то подобным. Время от времени мы доставали контейнеры из воды, но никогда в таких масштабах", – заявил чиновник.

Контейнеровозов MSC Zoe является одним из крупнейших в мире и был спущен на воду в 2015 году. Его длина составляет почти 400 метров, а ширина – около 60 метров.

Теги:   Сухогруз Северное море Химикаты

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 08:04

article_img
Трамп решил продлить вывод войск из Сирии до четырех месяцев - NYT

Выбор редакции

Техно/Гаджеты

Сегодня, 15:24

article_img
К черту iPhone! Самые ожидаемые смартфоны 2019 года
Радио НВ/Справа двох

Сегодня, 10:44

article_img
Новогоднее ток-шоу с Бабченко и Мацарским: что с нами происходило в 2018-м и чего ждать от 2019 года - запись эфира
Украина/События

Сегодня, 20:35

article_img
София спасенная. Как древнейший храм Украины едва не погиб от советских властей, спецслужб и времени

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться