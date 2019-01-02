В Северном море сухогрузное судно потеряло контейнеры с химикатами Сегодня, 21:10 204 Цей матеріал також доступний українською Фото: Havariekommando

При переходе в акватории Северного моря в ночь с 1 на 2 января сухогруз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, в трех из которых хранились ядовитые и взрывоопасные органические пероксиды.

Об этом сообщает Maritime Bulletin.

Отмечается, что сухогруз под флагом Панамы попал в шторм в Ваттовом море, которое входит в акваторию Северного моря, когда следовал из португальского города Синиш в немецкий порт Бремерхафен.

По меньшей мере 21 контейнер и их содержимое (плазменные панели, игрушки и мебель) вымыло на побережья голландских островов Влиланд и Терсхеллинг. Часть контейнеров также прибило к берегам немецкого острова Боркум.

По словам мэра общины Терсхеллинг Берта Вассинка, очистка побережья от мусора займет несколько дней.

"Нам никогда не приходилось иметь дело с чем-то подобным. Время от времени мы доставали контейнеры из воды, но никогда в таких масштабах", – заявил чиновник.

Контейнеровозов MSC Zoe является одним из крупнейших в мире и был спущен на воду в 2015 году. Его длина составляет почти 400 метров, а ширина – около 60 метров.