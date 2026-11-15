Заявлено как пожар на военном аэродроме Ахтубинск в результате атаки БПЛА в ночь на 15 ноября (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

В ночь на воскресенье, 15 ноября, мог быть атакован военный аэродром Ахтубинск в Астраханской области страны-агрессора РФ.

Об этом пишет украинский OSINT-канал Exilenova+, публикуя также кадры пожара и предполагаемой детонации боеприпасов.

«По нашей информации, прогремело не менее 30 взрывов. Под атакой находились аэродромная инфраструктура, места стоянки боевых самолетов, склады боеприпасов и другие объекты», — пишут аналитики.

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины пока официально не комментировал эту информацию.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин утверждает, что минувшей ночью на севере региона был сбит 31 беспилотник.

Аэродром Ахтубинск является местом базирования 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ — одного из основных центров испытаний и оценки новых образцов военной авиационной техники и вооружения, сообщал Генштаб ВСУ в августе этого года. Тогда, 20 августа, в результате атаки был поврежден самолет Су-34.

Аэродром используется врагом для базирования самолетов Су-34, применяемых для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по территории Украины, подчеркивали в Генштабе. Он расположен примерно в 650 км от линии боевого столкновения.

Также в ночь на 15 ноября в Татарстане дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов РФ — Нижнекамскнефтехим.

Кроме того, сообщалось, что в Таганроге Ростовской области РФ, вероятно, была атакована подстанция 220 кВ Т-10 (Таганрог-10).