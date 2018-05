В сети появилось видео с моментом крушения самолета в США

Камеры наблюдения одного из магазинов в штате Джорджия зафиксировали момент крушения военно-транспортного самолета.

Также телеканал CNN сообщил, что число погибших выросло до девяти человек.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv