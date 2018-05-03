В сети появилось видео с моментом крушения самолета в США

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Все люди, находящиеся на борту самолета, погибли

Все люди, находящиеся на борту самолета, погибли

Камеры наблюдения одного из магазинов в штате Джорджия зафиксировали момент крушения военно-транспортного самолета.

Также телеканал CNN сообщил, что число погибших выросло до девяти человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолет С-130.

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