В сети начали распространяться слухи о состоянии здоровья Путина из-за его странного поведения на встрече с Ким Чен Ыном — СМИ
Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото:Кадр из видео New York Post/Youtube)
В сети начали распространяться слухи о состоянии здоровья российского диктатора Владимира Путина из-за его «шаткого и беспокойного» вида во время встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.
Об этом сообщает издание The Sun.
На встрече на космодроме Восточный на Дальнем востоке РФ было замечено, что Путин, сидя рядом с Ким Чен Ыном, крепко сжал пальцы.
На видео с события также видно, что Путин, разговаривая с Кимом, неоднократно подергивает левой ногой, катая пятку по полу.
Также было замечено, как колено Путина запало внутрь, когда он пытался контролировать движения левой ноги.
Такие наблюдения распространяются на фоне слухов о том, что кремлевский диктатор борется с несколькими заболеваниями, в частности раком поджелудочной и щитовидной железы и болезнью Паркинсона.
В электронных письмах, с которыми ознакомилось The Sun Online в ноябре 2022 года, источник российской разведки, близкий к Кремлю, подтвердил, что у Путина диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы.
«Я могу подтвердить, что у него диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона, но она уже прогрессирует», — утверждал инсайдер российских спецслужб в электронном письме.
«Этот факт будет всячески отрицаться и скрываться… Путина регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы, который ему недавно диагностировали… Это не только вызывает сильную боль, Путин имеет состояние одутловатости лица и другие побочные эффекты, включая провалы в памяти», — говорится в письме.
Кроме того сообщается, что в его близком окружении ходят слухи, что кроме рака поджелудочной железы, у Путина диагностировали рак простаты.
Визит Ким Чен Ына в Россию — что известно
Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром во вторник, 12 сентября.
США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.
Шеф военной разведки Украины Кирилл Буданов уверяет, что РФ уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.
КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.
В конце июля Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.