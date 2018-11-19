Пропавшую аргентинскую субмарину нашли через год со следами взрыва. На ее борту погибли 44 человека

15 ноября 2017 года в Атлантическом океане у берегов провинции Санта-Круз исчезла дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины Сан-Хуан с 44 людьми на борту. Ее обломки нашли лишь спустя год со следами взрыва.

НВ рассказывает все, что известно о чрезвычайном происшествии и его трагическом финале.

Об исчезновении объявили через два дня

Связь с подводной лодкой была потеряна 15 ноября 2018 года, но об этом стало широко известно только через два дня - 17 ноября после соответствующего сообщения ВМС Аргентины в Twitter.

La #Armada se encuentra realizando las operaciones para retomar comunicaciones con el submarino ARA “San Juan” con quien se perdió enlace durante su tránsito desde #Ushuaia hacia #MarDelPlata. Aeronaves y buques de la Armada se encuentran en la zona de la última posición conocida 17 ноября 2017 г.

"ВМС выполняют операцию по восстановлению связи с подводной лодкой Сан-Хуан, связь с которой была потеряна во время перехода из порта Ушуайя в Мар-дель-Плата", – заявили в ВМС Аргентины.

Сообщалось также, что самолеты и корабли вооруженных сил Аргентины находятся в районе последнего известного местоположения подлодки.

Сообщение об аварии и критическая фаза спасательной операции

20 ноября 2017 года представитель ВМФ Аргентины Габриэль Галеацци заявил, что последнее сообщение с подлодки было об аварии.

По его словам, судно всплыло и передало информацию об аварии, поэтому ему приказали сменить курс и направиться в Мар-дель-Плата.

Канал CNN 21 ноября 2018 года сообщил, что, по словам спикера ВМС Аргентины Энрике Бальби, во время последнего сеанса связи с подлодкой, она находилась под водой.

Бальби также рассказал, что на тот момент операция по поиску и спасению судна Сан-Хуан и его команды находилась в критической фазе, так как если оно было под водой, и у команды не было возможности поднять на поверхность шноркель (устройство для забора воздуха – ред.), кислорода команде должно было хватить примерно на семь дней.

К поискам подлодки Сан-Хуан были привлечены все возможные силы, в том числе международные. Как видно из инфографики Минобороны Аргентины, площадь зоны поиска составляла 482 507 квадратных километров.

Подводную лодку в течение нескольких дней искали самолеты Аргентины, Британии и США. 27 ноября СМИ сообщили, что в поисках подлодки Сан-Хуан участвует также Россия. Она подключила самолет Антонов, который привез оборудование для поисков в сложных условиях. Речь идет о подводном роботе, который может осуществлять поиски на глубине до одного километра. ВМС США предоставили подводную спасательную капсулу.

Сигналы с пропавшей подлодки, оказавшиеся "биологическими шумами"

19 ноября 2017 года военно-морские силы Аргентины заявили, что получили сигналы, которые, по их мнению, могли исходить с подводной лодки Сан-Хуан.

Всего было получено семь коротких сигналов длительностью от 4 до 36 секунд. Их принимали в течение десяти минут различные базы ВМС Аргентины.

20 ноября 2017 года ВМФ Аргентины снова зафиксировали шумы в районе исчезновения подводной лодки Сан-Хуан. СМИ со ссылкой на старшего офицера ВМС США, знакомого с поисками аргентинского судна, сообщили, что гидроакустические станции двух кораблей обнаружили шумы, звучащие как удар об корпус подводной лодки. Их было слышно в Южной Атлантике примерно в 360 километрах от побережья Аргентины на глубине около 200 метров.

Как известно, экипажи подводных лодок, терпящих бедствие, стучат по корпусу судна, чтобы сообщить проходящим мимо кораблям о своем месте пребывания.

Однако 21 ноября спикер ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил, что шум был проанализирован, и эксперты определили, что это не был стук инструментов по корпусу подводной лодки. Источник шума был назван "биологическим".

Единственная женщина на борту

20 ноября 2017 года Радио Польша со ссылкой на аргентинские СМИ сообщило, что на борту пропавшей подлодки находилась Элиана Мария Кравчик – аргентинка польского происхождения. Она была первой за 71 год истории аргентинского морского флота женщиной-офицером на подводных судах и единственной женщиной на подлодке Сан-Хуан.

Eliana María Krawczyk, la primera oficial submarinista de Sudamérica se encuentra a bordo del ARA San Juan pic.twitter.com/gZtrfK1kRH — Enzo Bissi (@EnzoBissi) 20 ноября 2017 г.

Брат Элианы Кравчик рассказал СМИ, что за несколько дней до исчезновения лодки разговаривал с сестрой, которая жаловалась на проблемы с системой дистанционного управления судна.

Подводную лодку Сан-Хуан Западная Германия построила для Аргентины в 1984 году, сразу после конфликта Аргентины и Великобритании за Фолклендские острова. Судно спустили на воду в 1985 году.

В 2008-2013 годах подлодку модернизировали.

У аргентинских военных есть всего три подлодки. По меркам развитых стран Сан-Хуан – старое и несовременное судно.

ВМС Аргентины: в районе исчезновения подлодки зафиксирован звук, который мог быть взрывом

23 ноября 2018 года ВМС Аргентины сообщили, что результаты анализа подводных звуков выявили "гидроакустическую аномалию" в районе, где пропала подлодка Сан-Хуан, утром 15 ноября - через несколько часов после того, как аргентинский флот потерял связь с судном.

Этот звук может свидетельствовать о взрыве.

Сосед семьи Фернандо Висенте Вильярреала, одного из пропавших на подлодке Сан-Хуан моряков, держит его фото

Возможные нарушения при закупке акумуляторов для Сан-Хуан

26 ноября 2017 года аргентинские СМИ сообщили, что результаты расследования Минобороны Аргентины свидетельствуют о нарушениях, допущенных Военно-морскими силами республики при закупке аккумуляторов для пропавшей субмарины.

СМИ ссылались на документы оборонного ведомства.

Расследование проходило в 2015-2016 годах. Согласно ему, ВМС нарушали нормативные и эксплуатационные периоды для ремонта субмарины и замены аккумуляторов. Закупка аккумуляторов для подводной лодки могла быть сделана в интересах определенных поставщиков. Также есть вероятность, что ВМС могли закупить аккумуляторы с просроченным гарантийным сроком.

Правительство страны заявило, что "проверяет все процессы внутри ВМС" и будет проведено внутреннее расследование, но на данный момент приоритетом является выявление субмарины, членов экипажа и выяснения обстоятельств исчезновения субмарины.

Что произошло на пропавшей подлодке

27 ноября 2018 года в ВМС Аргентины сообщили общественности детали об аварийной ситуации, информацию о которой передали с подлодки Сан-Хуан перед ее исчезновением.

По словам представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, капитан подводной лодки сообщал, что вода во время подзарядки аккумуляторов проникла на борт. Это вызвало короткое замыкание и, соответственно, пожар либо сильное задымление.

Силами экипажа огонь удалось потушить. После этого капитану было приказано немедленно возвращаться на базу флота Мар-дель-Плата, однако на связь субмарина больше не выходила.

Признание гибели экипажа

5 декабря 2017 года глава Минобороны Аргентины Оскар Агуад впервые публично признал гибель экипажа подводной лодки Сан-Хуан. На вопрос журналиста, можно ли считать моряков погибшими, министр ответил: "Совершенно точно".

16 декабря 2017 года СМИ сообщили, что из-за исчезновения подлодки Сан-Хуан был уволен руководитель Военно-морских сил Аргентины адмирал Марсело Срур. В то же время, родственники пропавших моряков назвали увольнение Срура попыткой властей отвлечь внимание от трагедии. Они требовали продолжения поисков подлодки.

Родственники членов команды пропавшей подлодки Сан-Хуан требуют продолжать ее поиски, 2 июля 2018 года / Фото: EPA

В феврале 2018 года министерство обороны Аргентины объявило вознаграждение в размере 5 млн долларов за полезную информацию о местонахождении пропавшей субмарины. В сентябре этого года поиски начала американская компания Ocean Infinity.

Обнаружение пропавшей подлодки

17 ноября 2018 года Министерство обороны Аргентины сообщило на своей странице в Twitter, что пропавшую подлодку Сан-Хуан обнаружили в Атлантике на глубине 800 метров.

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил, что на подлодке обнаружены следы взрыва.

В свою очередь, родственники погибших заявили, что теперь "они чувствуют себя намного спокойнее". ближайшие дни должен быть объявлен траур по погибшим морякам.

18 ноября 2018 года ВМФ Аргентины опубликовали несколько фотографий затонувшей подлодки Сан-Хуан. На них видны отсек субмарины, в котором находились батареи и оборудование, винт подлодки и часть кормы.

Conferencia #AraSanJuan: Una sección mayor, comprendida por el casco resistente -de acero especial de 33 mm. de espesor-, se encuentra en una sola pieza a 907 m. Es el sector habitable donde se encuentran las baterías y todos los sistemas y equipos que tiene el submarino pic.twitter.com/6WZl67Jlvg — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

В ведомстве уточнили, что части субмарины находятся на глубине 907 метров.

НВ