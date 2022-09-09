В Сербии засудили наемника, воевавшего на стороне РФ в Украине 9 сентября, 22:18 Владо Станич (Фото:Радио Свобода)

Суд в Сербии в пятницу признал 31-летнего Владо Станича виновным в наемничестве через участие в войне в Украине на стороне РФ и присудил ему один год заключения.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным следствия, в марте 2015 года Станич присоединился к так называемом «гусарскому полку», воевавшему в составе так называемой «ДНР». Серб был в оккупированном Снежном, где стоял на блокпосту в форме боевиков.

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В июле 2022 года Станич был задержан в аэропорту Белграда. Он признался в совершении преступления. Из-за раскаяния судья вынес наименьший приговор по статье о наемничестве — один год лишения свободы с конфискацией загранпаспорта.

В то же время, Станича отпустили из-под стражи прямо в зале суда — приговор он отбудет позже.

В комментарии Радио Свобода мужчина сказал, что ожидал условного срока заключения, и признал, что не жалеет об участии в войне в Украине на российской стороне.

«Я — сербский волонтер. Я с большой честью и гордостью защищал российских братьев. Даже если бы меня приговорили к ста годам тюрьмы, я бы не жалел», — сказал Станич.

По оценкам посольства Украины в Сербии, по состоянию на декабрь 2018 года более 300 сербов отправились в Украину для участия в войне на стороне боевиков. 32 из них в Сербии осудили, причем в большинстве случаев речь шла о минимальных наказаниях.

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