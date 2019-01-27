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В Сербии тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки президента

Сегодня, 09:10
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EPA

Акции протеста в Сербии продолжаются восьмую неделю подряд

В столице Сербии Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки президента страны Александара Вучича.

На митинге бывший судья Верховного суда страны Зоран Ивошевич заявил, что Вучич должен подать заявление об отставке, что Сербия снова могла стать правовым государством, сообщает DW.

Протестующие прошли маршем по центру Белграда к дому правительства и зданию, в котором находится проправительственный государственный телеканал RTS.

Протесты с требованием отставки Вучича продолжаются в Сербии восьмую неделю подряд.

Акции протеста начались после того, как 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии неизвестные избили оппозиционера Борко Стефановича.

Политическая группа Альянс за Сербию, которая объединила около 30 оппозиционных партий, является движущей силой протестов и обвиняет Сербскую прогрессивную партию Вучича в нападении на Стефановича. Власти отрицают свою причастность.

Президент в Сербии играет преимущественно номинальную роль, однако партия Вучича доминирует в парламенте с 2012 года. Сам он был избран на пятилетний срок на пост президента в 2017 году после того, как занимал пост премьер-министра.

Теги:   Акция протеста Александар Вучич Сербия

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