В Сербии тысячи людей прошли маршем, протестуя против президента Сегодня, 09:30 16 Цей матеріал також доступний українською Жители Сербии протестуют против президента

8 декабря тысячи людей прошли маршем по Белграду в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правительства.

Об этом сообщает Associated Press.

Спускным механизмом для протестующих стало избиение одного из левых сербских политиков Борко Стефановича вместе с его соратниками. Оппозиция уверена, что инцидент случился из-за создаваемой правящей коалицией "атмосферы жестокости и запугивания".

Критики Вучича считают, что он ограничил демократические права и свободы граждан страны.

Сербия допустила вооруженную интервенцию в Косово

Косово и Сербия на ножах. Чем грозит региону новый конфликт