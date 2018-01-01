В Сербии тысячи людей прошли маршем, протестуя против президента
Сегодня, 09:30
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8 декабря тысячи людей прошли маршем по Белграду в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правительства.
Об этом сообщает Associated Press.
Спускным механизмом для протестующих стало избиение одного из левых сербских политиков Борко Стефановича вместе с его соратниками. Оппозиция уверена, что инцидент случился из-за создаваемой правящей коалицией "атмосферы жестокости и запугивания".
Критики Вучича считают, что он ограничил демократические права и свободы граждан страны.
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