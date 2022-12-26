В Сербии произошла авария поезда с аммиаком. Более 50 человек госпитализированы с отравлением

26 декабря, 09:34
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Местные власти призвали людей не покидать дома (Фото:vecernji.hr)

Местные власти призвали людей не покидать дома (Фото:vecernji.hr)

В районе городе Пироте на востоке Сербии сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший цистерны с аммиаком.

Как сообщает Associated Press, в результате аварии с симптомами отравления были госпитализированы более 50 человек.

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Также есть информация об одном погибшем, однако причины смерти не уточняются.

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Кроме того, из-за ограниченной видимости, вызванной утечкой, на главной автомагистрали, ведущей в Болгарию, несколько машин попали в ДТП.

https://twitter.com/Pirotian/status/1607092073810857986

Местные власти призвали людей не покидать своих домов.

Всего с рельсов сошло 20 цистерн, одна из которых рухнула в реку Нишава, что из-за контакта аммиака с водой повлекло за собой бурную химическую реакцию.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Авария Поезд Сербия Аммиак

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