В Сербии произошла авария поезда с аммиаком. Более 50 человек госпитализированы с отравлением 26 декабря, 09:34 Местные власти призвали людей не покидать дома (Фото:vecernji.hr)

В районе городе Пироте на востоке Сербии сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший цистерны с аммиаком.

Как сообщает Associated Press, в результате аварии с симптомами отравления были госпитализированы более 50 человек.

Также есть информация об одном погибшем, однако причины смерти не уточняются.

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Кроме того, из-за ограниченной видимости, вызванной утечкой, на главной автомагистрали, ведущей в Болгарию, несколько машин попали в ДТП.

Местные власти призвали людей не покидать своих домов.

Всего с рельсов сошло 20 цистерн, одна из которых рухнула в реку Нишава, что из-за контакта аммиака с водой повлекло за собой бурную химическую реакцию.