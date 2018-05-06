В Сербии полицейские заблокировали дороги, чтобы не допустить митинг ультраправых

Сербская полиция запретила проведение митинга, который создает неудобства для хорватского меньшинства в селе Хртковчи

В Сербии полиция заблокировала все дороги, которые ведут на северо-запад от Белграда, чтобы предотвратить проведение митинга ультраправых.

Об этом сообщает Reuters.

Осужденный в 1990-х годах за преступления против человечности Воислав Шешель запланировал митинг в селе Хртковчи. Политик собирается отметить 26 лет с момента его выступления там, где судьи военных преступлений ООН признали преступлением против человечества за "подстрекательство к депортации и преследования".

Сербская полиция запретила проведение митинга, который создает неудобства для хорватского меньшинства в селе Хртковчи.

Большинство хорватского населения покинуло деревню во время конфликтов 1990-х годов. До распада бывшей Югославии на хорватов приходились 40% местного населения по сравнению с 10% в настоящее время.

Как известно, Шешеля обвиняли в преступлениях, совершенных в 1991-1993 годах против населения Хорватии, Боснии и Герцеговины и сербского края Воеводина. Он находился в изоляторе с 2003 года. В 2014 году Шешеля отпустили на лечение от рака в Сербию, но он впоследствии отказался вернуться в Гаагу. Сейчас он находится в Белграде.

Ранее сообщалось, что в Сербии мужчина со взрывчаткой грозился подорваться у здания парламента.