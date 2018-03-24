В Сербии почтили память жертв бомбардировок НАТО

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На несколько минут отключили освещение в городе Алексинац

На несколько минут отключили освещение в городе Алексинац

В субботу, 24 марта, в Сербии прошли памятные церемонии в связи с 19-ой годовщиной бомбардировок НАТО на юге страны.

На акции Простим, если сможем, не забудем пока живы собрались три тысячи человек, передает Global Research.

Во время мероприятий в городе Алексинац на юге страны, который сильно пострадал от бомбардировок в апреле и мае 1999 года, вначале звучали сирены, а затем на несколько минут было отключено уличное освещение.

Также сообщается, что президент Сербии Александр Вучич и члены правительства приняли участие в церемонии.

Согласно недавнему соцопросу, 84% сербов выступили против вступления в НАТО.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове