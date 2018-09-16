В Сербии к параду ЛГБТ присоединились премьер-министр и мэр Белграда

В воскресенье, 16 сентября, премьер-министр Сербии Ана Брнабич и мэр Белграда присоединились к нескольким сотням представителей ЛГБТ-сообщества и активистов за права человека, которые провели парад в центре столицы.

Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.

Участники шествия призвали к совершенствованию процедуры оформления официальных документов для транссексуалов, принятие закона об "официальном партнерстве", реформы образования с целью устранения дискриминационного содержания из школьных учебников и более эффективной защиты от преступлений на почве ненависти.

Мероприятие прошло под охраной большого количества полицейских.