16 сентября 2018, воскресенье

В Сербии к параду ЛГБТ присоединились премьер-министр и мэр Белграда

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич не впервые принимает участие в акции

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич не впервые принимает участие в акции

В воскресенье, 16 сентября, премьер-министр Сербии Ана Брнабич и мэр Белграда присоединились к нескольким сотням представителей ЛГБТ-сообщества и активистов за права человека, которые провели парад в центре столицы.

Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.

Участники шествия призвали к совершенствованию процедуры оформления официальных документов для транссексуалов, принятие закона об "официальном партнерстве", реформы образования с целью устранения дискриминационного содержания из школьных учебников и более эффективной защиты от преступлений на почве ненависти.

Мероприятие прошло под охраной большого количества полицейских.

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове