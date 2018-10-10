В Сербии из-за сильного тумана столкнулись десятки автомобилей: есть жертвы

В Сербии на главном шоссе, которое соединяет север и юг страны, столкнулись 34 легковых автомобиля и грузовика.
Как заявили в полиции, причиной ДТП стал утренний густой туман, сообщает Радио Свобода.
В результате ДТП погибли семь человек, еще 27 получили травмы.
Один из водителей заявил государственном сербскому телевидению, что туман был "плотный, как стена".
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