В Сербии из-за сильного тумана столкнулись десятки автомобилей: есть жертвы

Причиной столкновения автомобилей в Сербии стал густой туман на главном шоссе (иллюстративное фото)

В Сербии на главном шоссе, которое соединяет север и юг страны, столкнулись 34 легковых автомобиля и грузовика.

Как заявили в полиции, причиной ДТП стал утренний густой туман, сообщает Радио Свобода.

В результате ДТП погибли семь человек, еще 27 получили травмы.

Один из водителей заявил государственном сербскому телевидению, что туман был "плотный, как стена".