Даже на мусорном баке. Сербский город накануне международного фестиваля разрисовали надписями с буквой Z 6 июля, 22:18 Буква Z на асфальте в Сербии (Фото:Радио Свобода)

В сербском городе Новый Сад накануне международного фестиваля EXIT появилось несколько тысяч надписей с буквой Z. Такой символ изобразили на российской технике во время вторжения на территорию Украины.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, символ российской агрессии изобразили на мосту, ведущем к крепости, на территории которой проходит фестиваль, на набережной Дуная, на доме детсада и частных домах. Буквы появились даже на отходных контейнерах. Местные власти и полиция отказываются комментировать появление этих надписей.

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Международный фестиваль EXIT состоится 7−11 июля. В нем примут участие десятки певцов и групп из 20 стран. На фестивале выступили победители Евровидения 2022 — украинская группа Kalush Orchestra. Организаторы 6 июля без дополнительных пояснений сообщили, что этого выступления не будет.

Фестиваль EXIT впервые был организован в 2000 году в знак протеста против режима бывшего президента Сербии Слободана Милошевича. Впоследствии он стал международным, в нем участвовали многие исполнители.

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