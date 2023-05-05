В Сербии произошла вторая за два дня массовая стрельба. Погибли восемь человек, 13 ранены 5 мая, 07:32 Для поисков подозреваемого задействованы сотни сербских правоохранителей (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Возле муниципалитета Младеновац под Белградом мужчина открыл хаотическую стрельбу, убив как минимум восьмерых и ранив 13 человек в четверг вечером, 4 мая. Это второе подобное массовое убийство в Сербии за последние два дня.



Об этом сообщают местный общественный вещатель RTS и CNN.

По данным министерства внутренних дел Сербии, стрельба произошла около 23:00 и в селе Дубона. Нападающий открыл из автомобиля огонь из автоматического оружия, расстреляв группу людей, а затем скрылся. МВД рассматривает инцидент как акт бытового терроризма.

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Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Восемь человек, получивших серьезные ранения, доставили в центр неотложной помощи. Для поисков 21-летнего подозреваемого задействовали около 600 полицейских и вертолеты. Территорию, где он может скрываться, оцепили.



Какими могли быть мотивы расстрела, власти пока не говорят.

Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Стрельба произошла менее чем через 48 часов после того, как 13-летний подросток застрелял девять и ранил семерых людей в школе Белграда в среду, 3 мая. Его арестовали. Президент Александар Вучич заявил, что мальчика поместят в психиатрическую больницу, а также предложил мораторий на оружие и ответственность с 12 лет.

Исторически на фоне вооруженных конфликтов в Сербии высокий уровень владения оружием по сравнению с другими странами, но высокого уровня насилия с его применениями не фиксировали. Стрельба в школе стала первым подобным случаем за последние четыре года. В 2019-м она произошла в средней школе в городе Большая-Плана, недалеко от Белграда, но тогда никто не пострадал.

