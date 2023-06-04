Оппозиционные протесты в Сенегале: погибло 10 человек 4 июня, 06:10 Протесты в Сенегале (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Сенегале в ходе столкновений между полицией и сторонниками оппозиции погибли уже 10 человек. Акции протеста вспыхнули после вынесение приговора оппозиционному политику Усману Сонко.

Об этом сообщает Reuters.



Сонко приговорили к 2 годам тюрьмы по обвинению в развращении молодежи. Это спровоцировало одно из самых смертоносных актов насилия в стране за последнее время.

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Протесты в Сенегале

Оппозиция рассматривает приговор Сонко политически мотивированным — как попытку помешать ему баллотироваться на выборах в 2024 году.

На улицы столицы — Дакар — вышли толпы протестующих в масках, некоторые вооружились лопатами. Митингующие жгли шины и мусор, устраивали стычки с полицейскими.

Также они атаковали супермаркеты, магазины, банки, полицейские участки и сети общественного транспорта. Аналогичные беспорядки происходили и в других частях страны в пятницу.

Представитель министерства внутренних дел Сенегала Махам Ка заявил, что еще один человек был убит в южном городе Кэп Скирринг, где протестующие атаковали жандармерию, в результате чего число погибших достигло 10 человек.

На усиление безопасности отправили полицию по охране общественного порядка и солдат, которые применяли слезоточивый газ. В пятницу вечером в Дакаре раздались громкие взрывы.

Как сообщили государственные СМИ, ситуация в настоящее время в основном находится под контролем, силы правопорядка справляются с оставшимися бунтами.

Amnesty International призвала правительство расследовать случаи смерти и избегать непропорционального применения силы.

48-летнего Сонко обвинили в изнасиловании женщины, работавшей в массажном салоне, в 2021 году, когда ей было 20 лет, и в угрозах ей смертью.

Уголовный суд оправдал Сонко в изнасиловании, но признал его виновным в правонарушении, описанном в Уголовном кодексе как аморальное поведение по отношению к лицам моложе 21 года. Он отрицает правонарушение.

Многие, особенно молодежь, всячески его поддерживают.

«Молодые люди мотивированы, они не упустят этого», — сказал портной Шейх Ханн.