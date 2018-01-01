В Сенате США заявили, что кронпринц Саудовской Аравии причастен к убийству Хашукджи Сегодня, 20:50 9 Цей матеріал також доступний українською Джамаля Хашукджи убили в консульстве Саудовской Аравии

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман "причастен к убийству" оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Об этом он заявил после закрытого брифинга директора ЦРУ Джины Хаспел по делу об убийстве обозревателя Washington Post, передает ABC News.

По словам американского сенатора, нет ни единого шанса, что убийство Хашукджи произошло без участия кронпринца "на самом высоком уровне".

Грэм добавил, что Саудовская Аравия является стратегическим союзником США и эти отношения стоят того, чтобы их сохранить, но "не любой ценой".

Сенатор-республиканец от штата Теннесси, председатель Комитета Сената США по внешним делам Боб Коркер поддержал заявление своего коллеги.

"У меня нет сомнений в том, что наследный принц Мухаммед бин Салман приказал убить, следил за убийством и точно знал о том, что происходит. Это было запланировано заранее. Если бы он был перед судом присяжных, ему бы вынесли приговор в течение 30 минут. Виновен", - сказал Коркер.

Сенатор от штата Теннесси добавил, что утверждение администрации президента США Дональда Трампа о том, что нет прямых доказательств причастности кронпринца к убийству, "неприемлемо".

Напомним, что американская газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило личность заказчика убийства Джамаля Хашукджи. Им оказался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Эти утверждения полностью противоречат заявлениям Эр-Рияда, который отвергает любую причастность руководства страны к инциденту.

Дональд Трамп заявил, что отчет ЦРУ "не окончателен" и заверил Эр-Рияд в том, что Соединенные Штаты намерены оставаться "непоколебимым союзником" Саудовской Аравии.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.