Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена предоставить Украине ATACMS, танки и большие беспилотники 15 сентября, 06:45 Митч Макконнелл (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию Байдена увеличить поставки вооружения Украине.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Украинцам нужно больше оружия, которое мы им предоставляем, им нужно начать получать его быстрее, а также нужны новые возможности, такие как ATACMS большего радиуса действия, большие беспилотники и танки», — заявил Макконнелл.

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Он отметил, что успехи украинской армии вдохновляют весь свободный мир, но расслабляться пока рано.

«Иран поставляет российской армии боевые беспилотники, подобные тем, которые они и их марионетки использовали против американских войск в Сирии и Ираке, а также против наших израильских, эмиратских и саудовских партнеров. Сообщается, что Северная Корея восполняет артиллерийские запасы России. И КНР публично поддерживала нарратив Москвы относительно каждого российского злодеяния», — сообщил сенатор.

Он отметил, что из-за промедления с поставками оружия погибло много людей. В то же время, Макконнелл отметил мастерство ВСУ в обращении с западным оружием.

«Украинские войска творят чудеса с западным оборудованием. Они быстро интегрировали передовые системы, такие как HIMARS и ракеты Javelin и Stinger. Колебания Запада по передаче этого оружия в нужные руки стоили жизни. Ужасов можно было бы избежать, если бы администрация Байдена и наши европейские партнеры предоставили эти инструменты раньше», — заявил Макконнелл.

Неделю назад в Германии прошла очередная встреча министров обороны более 50 стран мира в формате Рамштайн. В этот же день в Киев прибыл с визитом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи в формате Рамштайн рассказал об оборонных потребностях Украины.

Остин сказал, что сейчас Украине срочно необходимо больше артиллерийских систем и снарядов, противовоздушная оборона, береговая оборона и другие силы и средства.

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