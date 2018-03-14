В Сенате призвали Трампа рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризма

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Сенатор-демократ потребовал от администрации президента США выработать новые санкции против РФ
Фото: pixabay.com

Сенатор-демократ потребовал от администрации президента США выработать новые санкции против РФ

Член комитета по иностранным делам Сената США, демократ Роберт Менендес заявил о необходимости рассмотреть вопрос о включении России в список государств-спонсоров терроризма.

Также Мендес призвал ввести санкции по химоружию в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Интерфакс.

"Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация также должна рассмотреть вопрос о том, должно ли решение о включении в список распространяться на Россию", - сказал сенатор.

Он призвал администрацию Трампа "признать опасность, которую российское правительство продолжает представлять для американцев и американских друзей по всему миру".

"Закон 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли государство химическое оружие, и ввел санкции. В соответствии с законом, председатель и руководство комитета по иностранным делам Сената могут запустить процесс определения (того, использовало ли другое государство химоружие), и я рассчитываю быстро продвинуться вперед по этому вопросу", - добавил Мендес.

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