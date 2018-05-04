В секторе Газа возобновились столкновения, больше тысячи человек пострадали

В пятницу, 4 мая, на границе между сектором Газа и Израилем возобновились столкновения между палестинцами и израильской армией.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, в результате беспорядков в ходе Марша возвращения были ранены по меньшей мере 1 143 палестинца. Из них более 40 человек получили огнестрельные ранения, передает NEWSru.co.il.

О погибших в результате столкновения между палестинцами и израильскими военными не сообщается.

Напомним, что 27 апреля во время столкновений на границе между сектором Газа и Израилем израильские военные застрелили троих палестинцев. Всего с начала протестов погиб 41 человек.

Масштабные акции протеста, которые сопровождаются кровавыми беспорядками на границе сектора Газа и Израиля, начались 30 марта.

Организаторы палестинского протестного движения выражают таким образом свое несогласие с выдворением властями Израиля. Ожидается финальный многотысячный марш 15 мая.