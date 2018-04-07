В секторе Газа умер палестинский журналист, в которого стреляли накануне

Умер палестинский журналист Ясер Муртаджа, которого израильские силы ранили в пятницу, 6 апреля, во время массовой демонстрации на юге сектора Газа.

Об этом сообщает Аl Jazeera со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

30-летний фотограф агентства Ain Media был ранен в живот, несмотря на то, что на нем был синий бронежилет с надписью Пресса.

"Ясер снимал своей камерой рядом со мной, когда мы услышали звук стрельбы. Он просто упал на землю и сказал: "Меня подстрелили", - рассказал Al Jazeera фотограф Хосам Салем, который был свидетелем происшествия.

Объединение палестинских журналистов заявило, что во время протестов в пятницу были ранены еще семь журналистов.

Израильская армия заявила, что она "не намерена стрелять в журналистов, и обстоятельства, в которых журналисты якобы ранены [вооруженными силами Израиля], неизвестны и исследуются".

Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля на границе Израиля с сектором Газа вспыхнули новые столкновения.