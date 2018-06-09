В секторе Газа произошли новые столкновения, есть погибшие

Во время столкновений огнестрельное ранение в ногу получил фотокорреспондент агентства AFP

В пятницу, 8 июня, вследствие столкновений с израильскими солдатами на границе с сектором Газа погибло трое палестинцев, ранения получили 92 человека, информирует Министерство здравоохранения в Газе, передает DW.

"Огнестрельное ранение в ногу получил фотокорреспондент агентства AFP, который был одет в жилет с надписью Пресса. В Газе в выстреле в журналиста обвинили израильских военных, в армии Израиля пока не прокомментировали инцидент", - говорится в сообщении.

Согласно информации армии Израиля, около 10 тысяч палестинцев приняли участие в акции протеста, которая прошла 8 июня. Отмечается, что многие из них кидали камни в солдат и поджигали шины, некоторые пытались разрушить забор на границе.

По данным издания, с начала протестов в конце мая погибло больше 122 человек.

Напомним, массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В связи с событиями в секторе Газа Совбез ООН созвал экстренное заседание. США заблокировали принятие заявления главы организации, в котором осуждалось убийство жителей Палестины во время столкновений.