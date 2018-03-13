В Сейме назначили специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений

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Речь идет о нагнетании ситуации, чтобы рассорить соседей

Речь идет о нагнетании ситуации, чтобы рассорить соседей

В Польше комитет Сейма по вопросам специальных служб проведет 22 марта заседание для обсуждения роли российских спецслужб в провокациях с целью дестабилизации украинского-польских отношений.

Об этом сообщает Радио Польша.

"Хотим узнать от глав спецслужб (...) о том, какова роль российских спецслужб в антипольских провокациях и дезинформации в Украине", - заявил 13 марта председатель комитета Марек Опьола от партии Право и справедливость.

В Сейме намерены заслушать информацию, которую должны представить председатели Агентства внутренней безопасности (ABW), Агентства разведки (AW), Службы военной контрразведки (SKW) и Военной разведки (SWW).

"Вместе мы попросим их представить отчет о роли русских в подобных антиукраинских действиях в Польше. По нашему мнению, эти акции направлены на провоцирование и углубление нерасположения к гражданам Украины в Польше и поляков в Украине и это часть гибридной войны России", - подчеркнул глава комитета.

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В течение последних лет напряжение между Украиной и Польшей растет из-за разного толкования исторического прошлого.

Одним из последних стало принятие в Польше изменений в закон об Институте национальной памяти, предусматривающем наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту и преступлений Третьего рейха.

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