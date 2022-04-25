«Планов убивать его нет». СБУ прокомментировала «покушение» на российского пропагандиста Соловьева 25 апреля, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Владимир Соловьев (Фото:Скриншот видео Россия 1/YouTube)

Служба безопасности Украины прокомментировала информацию ФСБ РФ о «задержании группы неонацистов», которая якобы планировала убийство российского пропагандиста Владимира Соловьева по заказу СБУ.

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В СБУ сообщили, что с интересом ознакомились с дежурным «креативом» ФСБ РФ, которая «героически задержала неонацистов», якобы планировавших убийство «общественного деятеля» Владимира Соловьева.

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В украинской спецслужбе отметили, что Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом — российским аналогом Геббельса — который будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины.

«СБ Украины системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории», — говорится в сообщении.

В СБУ также отметили, что у них нет никаких планов по убийству Соловьева.

«В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, она может самостоятельно захлебнуться в „продуктах“ собственной низкопробной пропагандистской деятельности», — добавили в спецслужбе.

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