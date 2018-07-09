10 июля 2018, вторник

В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать нотариусами

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Женщины получили 12 лицензий

Женщины получили 12 лицензий

В понедельник, 9 июля, Министерство юстиции Саудовской Аравии впервые в истории выдало женщинам лицензии для оказание нотариальных услуг.

Лицензии получили 12 юристок, передает Arab News.

Минюст выдал женщинам так называемые лицензии верификатора, благодаря которым можно оказывать ряд обязанностей нотариуса. В частности, владельцы лицензий могут заверять документы.

Лицензии верификаторов всего были выданы более тысячи человек.

Напомним, в сентябре 2017 года королевским указом было объявлено о прекращении многолетнего запрета на вождение для женщин.

Несмотря на курс Эр-Рияда на либерализацию общества, свобода для женщин в стране остается подконтрольной мужчинам.

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