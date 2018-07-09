В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать нотариусами

В понедельник, 9 июля, Министерство юстиции Саудовской Аравии впервые в истории выдало женщинам лицензии для оказание нотариальных услуг.
Лицензии получили 12 юристок, передает Arab News.
Минюст выдал женщинам так называемые лицензии верификатора, благодаря которым можно оказывать ряд обязанностей нотариуса. В частности, владельцы лицензий могут заверять документы.
Лицензии верификаторов всего были выданы более тысячи человек.
Напомним, в сентябре 2017 года королевским указом было объявлено о прекращении многолетнего запрета на вождение для женщин.
Несмотря на курс Эр-Рияда на либерализацию общества, свобода для женщин в стране остается подконтрольной мужчинам.
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