21 сентября 2018, пятница

В Саудовской Аравии женщина впервые стала ведущей новостей на госканале

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Впервые в истории женщина стала телеведущей на госТВ Саудовской Аравии
Фото: скрин видео

Впервые в истории женщина стала телеведущей на госТВ Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии женщина впервые в истории страны стала телеведущей выпуска новостей на государственном телевидении.

Как сообщает Daily Mail, журналистка Виам Аль-Дахил вместе с коллегой-мужчиной начала вести вечерний информационный блок новостей на телеканале Al Saudiya.

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В материале отмечается, что появление ведущей на гостелевидении стало знаковым событием в новой истории консервативного королевства.

Виам Аль-Дахил ранее работала корреспондентом телеканала CNBC Arabia и была ведущей новостного канала Al-Arab.

Телеканал Al Saudiya находится в ведении Министерства культуры и информации Саудовской Аравии.

Напомним, что власти Саудовской Аравии отменили многолетний запрет на вождение для женщин. Женщинам королевства официально разрешено самостоятельно водить автомобиль с 24 июня 2018 года.

Несмотря на курс Эр-Рияда на либерализацию общества, свобода для женщин в стране остается под контролем мужчин.

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