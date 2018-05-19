В Саудовской Аравии задержание активистов за права женщин объяснили подрывом безопасности и стабильности

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Садиться за руль женщинам разрешено только на местных автошоу

Садиться за руль женщинам разрешено только на местных автошоу

Силовые структуры Саудовской Аравии взяли семь активистов борьбы за права женщин под стражу. Их подозревают в попытке подорвать безопасность и стабильность королевства и ослабить национальное единство.

Как сообщает Радио Свобода, задержанных обвиняют в подозрительных контактах с иностранными сторонами и предоставлении финансовой поддержки враждебным элементам за рубежом. Имена задержанных не известны.

Задержание связывают с кампанией за отмену запрета женщинам управлять автомобилем.

О задержании активистов сообщила правозащитная организация Human Rights Watch 18 мая. По данным правозащитников, среди задержанных - пять женщин и двое мужчин.

Запрет управлять автомобилем действовал многие десятилетия и должен быть отменен 24 июня. Решение об этом принял в сентябре прошлого года саудовский король Салман. Предположительно, на него повлиял крон-принц Мухаммад бин Салман, который продвигает реформы в консервативном исламском королевстве.

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Саудовская Аравия - единственная страна в мире, где женщинам фактически запрещено садиться за руль автомобиля. Запрет распространяется не только на жительниц королевства, но и на иностранок. Поэтому водительских удостоверений женщинам в стране не выдают.

Запрет на вождение для женщин мотивировали, в частности, тем, что оно дает им много свободы, позволяет чаще выходить из дома и взаимодействовать с мужчинами, которые не являются их близкими родственниками.

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