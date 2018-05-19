В Саудовской Аравии задержание активистов за права женщин объяснили подрывом безопасности и стабильности

Садиться за руль женщинам разрешено только на местных автошоу

Силовые структуры Саудовской Аравии взяли семь активистов борьбы за права женщин под стражу. Их подозревают в попытке подорвать безопасность и стабильность королевства и ослабить национальное единство.

Как сообщает Радио Свобода, задержанных обвиняют в подозрительных контактах с иностранными сторонами и предоставлении финансовой поддержки враждебным элементам за рубежом. Имена задержанных не известны.

Задержание связывают с кампанией за отмену запрета женщинам управлять автомобилем.

О задержании активистов сообщила правозащитная организация Human Rights Watch 18 мая. По данным правозащитников, среди задержанных - пять женщин и двое мужчин.

Запрет управлять автомобилем действовал многие десятилетия и должен быть отменен 24 июня. Решение об этом принял в сентябре прошлого года саудовский король Салман. Предположительно, на него повлиял крон-принц Мухаммад бин Салман, который продвигает реформы в консервативном исламском королевстве.

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Саудовская Аравия - единственная страна в мире, где женщинам фактически запрещено садиться за руль автомобиля. Запрет распространяется не только на жительниц королевства, но и на иностранок. Поэтому водительских удостоверений женщинам в стране не выдают.

Запрет на вождение для женщин мотивировали, в частности, тем, что оно дает им много свободы, позволяет чаще выходить из дома и взаимодействовать с мужчинами, которые не являются их близкими родственниками.