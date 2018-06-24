В Саудовской Аравии вступил в силу указ, позволяющий женщинам водить авто

В воскресенье, 24 июня, разрешение короля Саудовской Аравии, согласно которому женщины получили право управлять автомобилем, вступило в силу.
Об этом сообщает Reuters.
Гражданки страны впервые выехали на своих автомобилях на улицы городов.
Отмечается, по сей день Саудовская Аравия была единственной в мире страной, в которой женщинам было запрещено садиться за руль.
Напомним, в сентябре 2017 года королевским указом было объявлено о прекращении многолетнего запрета на вождение для женщин.
Несмотря на курс Эр-Рияда на либерализацию общества, свобода для женщин в стране остается подконтрольной мужчинам.
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