В Саудовской Аравии впервые в истории проходит неделя женской моды

В Неделе женской моды в Эр-Рияде участвуют известные западные кутюрье

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде впервые в истории страны стартовала неделя женской моды.

Для участия в Неделе арабской моды в Эр-Рияд приехали мировые звезды в области моды, в частности кутюрье Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье, сообщает DW.

10 апреля состоялся первый показ в рамках четырехдневного мероприятия, на котором действуют жесткие правила: в зрительном зале разрешено присутствовать только женщинам и запрещена съемка.

Неделя моды в Саудовской Аравии, где женщинам предписывается носить традиционное длинное платье абайя и никаб, рассматривается как политический сигнал.

В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о начале процесса модернизации страны.

В частности, он распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин.

С января женщины имеют право посещать футбольные матчи, а в будущем они смогут без согласия мужа основывать фирмы.

Кроме того, наследный принц Мохаммед заявил о смягчении в будущем предписаний по женской одежде.

В ближайшие дни в Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр.