В Саудовской Аравии впервые в истории проходит неделя женской моды

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде впервые в истории страны стартовала неделя женской моды.
Для участия в Неделе арабской моды в Эр-Рияд приехали мировые звезды в области моды, в частности кутюрье Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье, сообщает DW.
10 апреля состоялся первый показ в рамках четырехдневного мероприятия, на котором действуют жесткие правила: в зрительном зале разрешено присутствовать только женщинам и запрещена съемка.
Неделя моды в Саудовской Аравии, где женщинам предписывается носить традиционное длинное платье абайя и никаб, рассматривается как политический сигнал.
В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о начале процесса модернизации страны.
В частности, он распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин.
С января женщины имеют право посещать футбольные матчи, а в будущем они смогут без согласия мужа основывать фирмы.
Кроме того, наследный принц Мохаммед заявил о смягчении в будущем предписаний по женской одежде.
В ближайшие дни в Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр.
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