В Саудовской Аравии боевики атаковали военную базу, есть погибший и раненые

В Саудовской Аравии боевики напали на военную базу в западном городе Таифе, пишет Aljazeera со ссылкой на арабские СМИ.

По данным издания, нападавших было двое. Перед атакой они убили полицейского и завладели его оружием.

Одного из боевиков удалось задержать, другой сбежал, сейчас ведутся его поиски.

Несколько полицейских были ранены при нападении на военную базу.

В Сети появилось видео, на котором слышны выстрелы.

#SaudiArabia: video shows storming one of the National Guards' HQin the city of #Taif, which was later followed by #shooting#Saudi #السعودية #الطائف pic.twitter.com/B3PvQV6Xcu