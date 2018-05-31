В Саудовской Аравии боевики атаковали военную базу, есть погибший и раненые

В Саудовской Аравии боевики напали на военную базу в западном городе Таифе, пишет Aljazeera со ссылкой на арабские СМИ.
По данным издания, нападавших было двое. Перед атакой они убили полицейского и завладели его оружием.
Одного из боевиков удалось задержать, другой сбежал, сейчас ведутся его поиски.
Несколько полицейских были ранены при нападении на военную базу.
В Сети появилось видео, на котором слышны выстрелы.
#SaudiArabia: video shows storming one of the National Guards' HQin the city of #Taif, which was later followed by #shooting#Saudi #السعودية #الطائف pic.twitter.com/B3PvQV6Xcu— Alahednews English (@AlahednewsEn) 31 мая 2018 г.
Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.
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