31 мая 2018, четверг

В Саудовской Аравии боевики атаковали военную базу, есть погибший и раненые

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Полицейские отбили атаку боевиков на военную базу
Фото: @EnglishAlwaght

Полицейские отбили атаку боевиков на военную базу

В Саудовской Аравии боевики напали на военную базу в западном городе Таифе, пишет Aljazeera со ссылкой на арабские СМИ.

По данным издания, нападавших было двое. Перед атакой они убили полицейского и завладели его оружием.

Одного из боевиков удалось задержать, другой сбежал, сейчас ведутся его поиски.

Несколько полицейских были ранены при нападении на военную базу.

В Сети появилось видео, на котором слышны выстрелы.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

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