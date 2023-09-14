В Саратовской области прогремел мощный взрыв
Дым поднимается в небо после взрыва (Фото:https://t.me/breakingmash)
В четверг, 14 сентября, в Саратовской области прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Взрыв произошел в районе поселка Красный Октябрь.
Сообщается, что на местном газопроводе произошла разгермитизация с последующим возгоранием. В небо поднимается столб густого дыма.
На площади в 2 га горит трава.
В четверг, 14 сентября, во временно оккупированной Евпатории прогремели мощные взрывы. В районе Евпатории расположены несколько военных частей. Также недалеко расположен военный аэродром Саки.