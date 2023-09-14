В Саратовской области прогремел мощный взрыв 14 сентября, 09:20 Дым поднимается в небо после взрыва (Фото:https://t.me/breakingmash)

В четверг, 14 сентября, в Саратовской области прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взрыв произошел в районе поселка Красный Октябрь.

Сообщается, что на местном газопроводе произошла разгермитизация с последующим возгоранием. В небо поднимается столб густого дыма.

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На площади в 2 га горит трава.

В четверг, 14 сентября, во временно оккупированной Евпатории прогремели мощные взрывы. В районе Евпатории расположены несколько военных частей. Также недалеко расположен военный аэродром Саки.