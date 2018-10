В сапогах и по локоть в грязи: теннисист Рафаэль Надаль помогал пострадавшим от наводнения на Майорке

Всемирно известный теннисист, первая ракетка мира Рафаэль Надаль подключился к команде спасателей и помогал ликвидировать последствия наводнения на испанском острове Майорка.

В частности, теннисист вышел на улицы убирать грязь и завалы после наводнения.

Rafael Nadal joins recovery efforts in Mallorca, Spain, after torrential rainstorms caused flash flooding and killed multiple people pic.twitter.com/QLzKNmS38p