12 октября 2018, пятница

В сапогах и по локоть в грязи: теннисист Рафаэль Надаль помогал пострадавшим от наводнения на Майорке

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Рафаэль Надаль помог убрать мусор на улицах после потопа на Майорке
Фото: Laureus/Twitter

Рафаэль Надаль помог убрать мусор на улицах после потопа на Майорке

Всемирно известный теннисист, первая ракетка мира Рафаэль Надаль подключился к команде спасателей и помогал ликвидировать последствия наводнения на испанском острове Майорка.

В частности, теннисист вышел на улицы убирать грязь и завалы после наводнения.

Кроме того, у себя в Instagram Надаль сообщил, что открыл дверь своей теннисной академии для пострадавших от наводнения.

Рафаэль Надаль является уроженцем Майорки. Он родился родился в городе Манакор. Спортсмен часто проводит отпуск в родном городе и неоднократно признавался, что любит плавать на лодке у Балеарских островов. 

Наводнение на Майорке произошло 10 октября, когда за несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный метр.

Жертвами стихии стали 12 человек.

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