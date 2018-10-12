В сапогах и по локоть в грязи: теннисист Рафаэль Надаль помогал пострадавшим от наводнения на Майорке

Всемирно известный теннисист, первая ракетка мира Рафаэль Надаль подключился к команде спасателей и помогал ликвидировать последствия наводнения на испанском острове Майорка.
В частности, теннисист вышел на улицы убирать грязь и завалы после наводнения.
Rafael Nadal joins recovery efforts in Mallorca, Spain, after torrential rainstorms caused flash flooding and killed multiple people pic.twitter.com/QLzKNmS38p— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 11 октября 2018 г.
Кроме того, у себя в Instagram Надаль сообщил, что открыл дверь своей теннисной академии для пострадавших от наводнения.
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Hoy es un día triste en Mallorca. Nuestras más sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos por las graves inundaciones de San Llorenç. Tal y como hicimos ayer, volvemos a ofrecer hoy las habitaciones del @rafanadalsportscentre y de la @rafanadalacademy para todos los afectados que necesiten alojamiento.
Рафаэль Надаль является уроженцем Майорки. Он родился родился в городе Манакор. Спортсмен часто проводит отпуск в родном городе и неоднократно признавался, что любит плавать на лодке у Балеарских островов.
Наводнение на Майорке произошло 10 октября, когда за несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный метр.
Жертвами стихии стали 12 человек.
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