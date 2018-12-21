В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой: очевидцы 20 минут наблюдали хаотичный салют
В пятницу, 21 декабря, в Санкт-Петербурге произошел пожар на складе с пиротехникой, который расположен за километр от жилых зданий.
Об этом Фонтанке сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.
По словам спасателей, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров и может перекинуться на соседний ангар с мебелью. Пожару присвоили второй ранг сложности.
По данным местного МЧС, угроза для жилых домов отсутствует. На месте работают 28 расчетов и 60 человек.
Издание отмечает, что очевидцы в течение 20 минут наблюдали хаотичные фейерверки и столп черного дыма.
О пострадавших информации нет.
Пожар на складе пиротехники в Петербургеhttps://t.co/aIvT6OFKaj#Петербург #пожар pic.twitter.com/Z1u80QS06c— Пятый канал Новости (@5tv) 21 грудня 2018 р.
В Питере горит склад пиротехники.— Лентач (@oldLentach) 21 декабря 2018 г.
Нет, это не начало анекдота, а реальная новость. О пострадавших информации нет pic.twitter.com/1ppE2AUTAq
В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе пиротехники.— Телемастер Игорь (@Telemaster68) 21 декабря 2018 г.
Неожиданную новогоднюю иллюминацию видно издалека в нескольких районах Северной столицы. pic.twitter.com/skXDDnwt8w