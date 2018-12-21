В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой: очевидцы 20 минут наблюдали хаотичный салют Сегодня, 21:27 157 Цей матеріал також доступний українською Пожару присвоен повышенный уровень сложности Фото: Фонтанка

В пятницу, 21 декабря, в Санкт-Петербурге произошел пожар на складе с пиротехникой, который расположен за километр от жилых зданий.

Об этом Фонтанке сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

По словам спасателей, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров и может перекинуться на соседний ангар с мебелью. Пожару присвоили второй ранг сложности.

По данным местного МЧС, угроза для жилых домов отсутствует. На месте работают 28 расчетов и 60 человек.

Издание отмечает, что очевидцы в течение 20 минут наблюдали хаотичные фейерверки и столп черного дыма.

О пострадавших информации нет.

В Питере горит склад пиротехники.



Нет, это не начало анекдота, а реальная новость. О пострадавших информации нет pic.twitter.com/1ppE2AUTAq 21 декабря 2018 г.