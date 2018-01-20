В Санкт-Петербурге в здании Военно-морского института произошел пожар

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Возгорание локализовано, пострадавших нет.
Фото: Пятый канал Новости via Twitter

Возгорание локализовано, пострадавших нет.

В Санкт-Петербурге произошел пожар в Морском корпусе Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как отмечается, возгорание локализовано, пострадавших нет.

Согласно сообщению, огонь охватил четвертый этаж учебного корпуса, а также кровлю здания общей площадью 1000 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару третий ранг сложности.

Командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами выясняет причины произошедшего.

Напомним, 18 января, в российском селе Красноармейском в 80 км от Саратова пожар на нефтепроводе перекинулся на жилые дома.

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