В Санкт-Петербурге в здании Военно-морского института произошел пожар

В Санкт-Петербурге произошел пожар в Морском корпусе Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Как отмечается, возгорание локализовано, пострадавших нет.
Согласно сообщению, огонь охватил четвертый этаж учебного корпуса, а также кровлю здания общей площадью 1000 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару третий ранг сложности.
Командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами выясняет причины произошедшего.
В Петербурге горит историческое здание Морского корпуса Петра Великого: https://t.co/8sUf7fvU6l #Пожар #Петербург pic.twitter.com/dFfTfuTG6c— Пятый канал Новости (@5tv) 19 января 2018 г.
Напомним, 18 января, в российском селе Красноармейском в 80 км от Саратова пожар на нефтепроводе перекинулся на жилые дома.
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