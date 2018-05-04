В Санкт-Петербурге участника первомайской демонстрации арестовали за флаг ЕС

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Некоторых участников акции задержали за флаг ЛГБТ

Некоторых участников акции задержали за флаг ЛГБТ

В российском Санкт-Петербурге арестовали участника первомайской демонстрации Максима Разметова, который во время акции развернул флаг Евросоюза.

Как сообщает Радио Свобода, мужчину арестовали на 27 суток. Флаг якобы не входил в перечень согласованной с властями атрибутики.

Разметова признали виновным в повторном нарушении публичной акции и невыполнения распоряжений правоохранителей. Ранее его уже задерживали по этим статьям.

Отмечается, что всего 1 мая на акции в Санкт-Петербурге были задержаны 14 участников, которые несли флаги ЕС, Израиля, Британии и ЛГБТ.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове