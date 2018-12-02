В Санкт-Петербурге прошел пикет против российской агрессии в Украине Вчера, 20:50 397 Цей матеріал також доступний українською Солидарность/Facebook

В Санкт-Петербурге, РФ, прошел пикет против российской военной агрессии в отношении Украины. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

В пикете на Невском проспекте приняли участие около 50 человек.

Активистка демократической организации Солидарность Ольга Смирнова и организатор пикетов считает, что захват трех украинских военных судов и пленение моряков обозначает новую попытку со стороны РФ увеличить зону оккупации украинских территорий с помощью оружия.

Участники пикетов потребовали освободить и вернуть Украине моряков и суда, прекратить морскую блокаду украинских портов в Азовском море и наказать виновных в захвате украинских кораблей.

Участники протестной акции считают, что украинским морякам должен быть присвоен статус военнопленных, однако их незаконно судят как гражданских лиц, совершивших уголовное преступление.

Отмечается, что активисты выражали возмущение действиями российских военных, открывших огонь на поражение по иностранным судам, не представлявшим угрозу РФ.

Во время пикетирования на активиста напала агрессивная женщина, которая порвала плакат.

Пикеты продлились около 3 часов.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.