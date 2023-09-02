В Петербурге вспыхнул масштабный пожар на предприятии. В небо поднимается огромный столб черного дыма — видео

2 сентября, 12:16
Поделиться:
Площадь пожара составила 1500 квадратных метров (Фото:Скриншот видео hochu_dodomu/Twitter)

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров (Фото:Скриншот видео hochu_dodomu/Twitter)

В субботу, 2 сентября, на территории хладокомбината в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар.

Читайте также:
Россияне в панике массово страхуют свое жилье от атак дронов-камикадзе

Соответствующие видео в соцсетях публикуют местные жители.

На них видно как с территории предприятия в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

Согласно данным МЧС РФ, площадь пожара, причины которого не уточняются, составила 1500 квадратных метров.

Видео дня

«По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Все обстоятельства ЧП уточняются», — заявили в экстренных службах.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Санкт-Петербург Пожар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X