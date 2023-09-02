В Петербурге вспыхнул масштабный пожар на предприятии. В небо поднимается огромный столб черного дыма — видео 2 сентября, 12:16 Площадь пожара составила 1500 квадратных метров (Фото:Скриншот видео hochu_dodomu/Twitter)

В субботу, 2 сентября, на территории хладокомбината в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар.

Соответствующие видео в соцсетях публикуют местные жители.

На них видно как с территории предприятия в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

Пітєр

Красівоє

Палай, кацапстан pic.twitter.com/TOodPd19IC — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) September 2, 2023

Согласно данным МЧС РФ, площадь пожара, причины которого не уточняются, составила 1500 квадратных метров.

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«По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Все обстоятельства ЧП уточняются», — заявили в экстренных службах.