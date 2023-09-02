В Петербурге вспыхнул масштабный пожар на предприятии. В небо поднимается огромный столб черного дыма — видео
Площадь пожара составила 1500 квадратных метров (Фото:Скриншот видео hochu_dodomu/Twitter)
В субботу, 2 сентября, на территории хладокомбината в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар.
Соответствующие видео в соцсетях публикуют местные жители.
На них видно как с территории предприятия в небо поднимаются густые клубы черного дыма.
Согласно данным МЧС РФ, площадь пожара, причины которого не уточняются, составила 1500 квадратных метров.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Все обстоятельства ЧП уточняются», — заявили в экстренных службах.