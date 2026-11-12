Автомобиль, взорвавшийся в Шушарах в Санкт-Петербурге, 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

В Санкт-Петербурге утром в четверг, 12 ноября, взорвался автомобиль, в котором мог находиться полковник российской оккупационной армии, он погиб, сообщает российское издание Фонтанка.

По данным СМИ, взрыв произошел в автомобиле на Колпинском шоссе в поселке Шушары. За рулем находился военный, который, как пишет Фонтанка, погиб. В автомобиле также был член его семьи — он получил ранения.

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Автомобиль взорвался около семи утра в микрорайоне Славянка. Движение по Колпинскому шоссе перекрыто, уточняет Telegram-канал Astra.

В августе в Санкт-Петербурге, недалеко от Славянки, в результате взрыва автомобиля погиб российский военнослужащий, а его жена получила ранения. По всей видимости, погибшим оказался майор Сергей Сечков — он служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном Краснознаменном полку, который, по данным ГУР МО Украины, причастен к обстрелам населения Сумской и Харьковской областей.