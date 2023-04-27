В окрестностях Санкт-Петербурга прогремели взрывы, власть традиционно молчит

27 апреля, 01:14
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Взрывы зафиксировали камеры наблюдения (Фото:Mash/Telegram)

Взрывы зафиксировали камеры наблюдения (Фото:Mash/Telegram)

Вечером в среду, 26 апреля, в российском Санкт-Петербурге прогремело несколько взрывов, которые слышали в разных районах города.

Местные паблики сообщили, что звуки взрывов слышали в Павловском, Пушкинском и Колпинском районах.

Власти города пока не комментируют ситуацию, но в соцсетях появилась информация, что взрывы прогремели вблизи 20 авиаремонтного завода, на котором сейчас находятся военные самолеты.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Санкт-Петербург хлопок

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