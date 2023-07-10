Во второй раз в течение недели. В Санкт-Петербурге на складе произошел сильный пожар 10 июля, 07:45 Пожар в Санкт-Петербурге (Фото:t.me/s/mchs_official)

В понедельник, 10 июля в Санкт-Петербурге в производственно-складском здании произошел сильный пожар.

Об этом сообщило МЧС РФ.

Огонь быстро распространялся из-за высокой пожарной загрузки. Предварительная площадь пожара 3,5 тысячи кв.м. Из горящего здания эвакуировано семь человек.

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Пожар уже локализован.

В России все чаще возникают пожары на различных предприятиях и складах.

5 июля в Санкт-Петербурге пожар возник в районе складов во Фрунзенском районе.

20 июня произошел масштабный пожар на предприятии вблизи Москвы.

19 июня в центре Москвы вспыхнул пожар на строительстве у стадиона Слава.