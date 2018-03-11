В Санк-Петербурге прошла акция в поддержку арестованных перед президентскими выборами активистов

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Колонна участников акции в виде заключенных символизировала активистов из
Соцсети

Колонна участников акции в виде заключенных символизировала активистов из "списка двадцати"

В российском Санкт-Петербурге переодетые в заключенных участники движения Весна, Открытой России, а также представители штаба Навального провели акцию в поддержку арестованных активистов под названием Звон цепей. Об этом сообщает Радио Свобода.

Активисты оделись так, чтобы быть максимально похожими на заключенных, надели на ноги цепи, а также таблички с именами арестованных активистов, и прошли по Невскому проспекту.

"Импровизированная колонна «узников» символизировала уже арестованных перед президентскими выборами активистов из «списка двадцати», составленного Центром по борьбе с экстремизмом, и тех, кого еще могут арестовать, так как они в этом списке", – сообщает Радио Свобода.

Сейчас накануне выборов были арестованы 3 человека. Среди них координатор Открытой России Андрей Пивоваров, активист Весны Артем Гончаренко, а также координатор штаба Навального Денис Михайлов. Михайлов был привлечен к ответственности два раза за участие в одной и той же акции – и в результате получил за нее 55 суток ареста. 

По словам одного из активистов, акция имеет целью поддержать не только людей из «списка двадцати», но всех активистов, пострадавших за свою политическую деятельность. В Санкт-Петербурге произошли избиения некоторых активистов: и тех, кто есть в этом списке, и тех, кого там нет. Участники акции считают аресты и избиения связанными событиями.

Как лагерный номер на груди у акционистов была дата 18.03.2018. На этот день – годовщину аннексии Крымского полуострова – в России запланированы выборы президента.

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