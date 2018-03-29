В Сан-Франциско автомобиль наехал на группу людей, один погибший

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Незадолго до наезда водитель автомобиля вступил в перепалку с одним из пострадавших
Фото: KRON4 News via Twitter

Незадолго до наезда водитель автомобиля вступил в перепалку с одним из пострадавших

В среду, 28 марта, в американском Сан-Франциско водитель автомобиля совершил наезд на группу из пяти человек, один погиб, сообщает Fox News.

Как сообщается, в результате инцидента трое получили серьезные ранения, состояние одного пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное.

Инцидент произошел в промышленном районе города, в нескольких километрах от центра. По данным полиции, водитель автомобиля незадолго до наезда вступил с пострадавшими в перепалку.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но вскоре его арестовали.

Правоохранители не считают произошедшее терактом и заявили, что безопасности общественности ничего не угрожает.

Напомним, 21 декабря в Мельбурне автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего пострадали 14 человек. Правоохранители назвали наезд умышленным и арестовали двух человек.

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