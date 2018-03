В Сан-Франциско автомобиль наехал на группу людей, один погибший

В среду, 28 марта, в американском Сан-Франциско водитель автомобиля совершил наезд на группу из пяти человек, один погиб, сообщает Fox News.

Как сообщается, в результате инцидента трое получили серьезные ранения, состояние одного пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное.

Инцидент произошел в промышленном районе города, в нескольких километрах от центра. По данным полиции, водитель автомобиля незадолго до наезда вступил с пострадавшими в перепалку.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но вскоре его арестовали.

Правоохранители не считают произошедшее терактом и заявили, что безопасности общественности ничего не угрожает.

#UPDATE: The driver of the hit-and-run incident in San Francisco that left one person dead and four other injured is in police custody. https://t.co/sS98ceQ7XT pic.twitter.com/H0vHlqqKtE