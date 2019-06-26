Власти Сан-Франциско запретили продажу электронных сигарет Вчера, 01:42 951 Цей матеріал також доступний українською lindsayfox/Pixabay Продажа э-сигарет в Сан-Франциско станет нелегальной. lindsayfox/Pixabay

Сан-Франциско станет первым крупным городом в США, где запретили продажи электронных сигарет.

Городской наблюдательный совет проголосовал за введение запрета на продажи электронных сигарет. Запрет вступит в силу через 30 дней после подписания мэром указа, передает Reuters.

Запрет вводится на фоне стремительного роста потребления электронных сигарет среди молодежи. Согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2018 году около 4,9 млн учеников средних и старших классов курят э-сигареты по сравнению с 3,6 млн годом ранее.

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Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Майкл Фелбербаум отказался комментировать запрет в Сан-Франциско, но заявил, что агентство «намерено продолжать борьбу с эпидемией использования электронных сигарет среди детей».

По данным Всемирной организации здравоохранения, электронные сигареты считаются более безопасными, чем традиционные сигареты, но долгосрочное воздействие этих устройств на здоровье остается неизвестным.