В РФ мужчина поджег себя, чтобы не отправляться на войну в Украину — видео 26 сентября, 13:48 Пострадавшего мужчину забрали медики (Фото:Новости Рязани YA62)

На фоне мобилизации в РФ, которую с первых же дней после ее объявления сопровождает целая вереница разных скандалов, в Рязани местный житель поджег себя, чтобы не отправляться на войну в Украину.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах.

По имеющимся данным, инцидент произошел возле центрального автовокзала города.

Как рассказали очевидцы, мужчина начал кричать, что не хочет воевать в Украине, после чего поджег себя.

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Приехавшие на вызов медики оказали пострадавшему первую помощь. Кроме того, на место также прибыли и силовики.

При этом данный инцидент, оказался сегодня не единственным, связанным с недовольством россиян решением кремлевского режима отправить их на войну. Так, в Иркутской области резервист, желая сорвать мобилизацию, расстрелял сотрудника военкомата.

Напомним, 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

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