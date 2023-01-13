«Будем защищать каждый дюйм». НАТО перебрасывает самолеты радиолокационного наблюдения в Румынию
Флаг НАТО (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)
НАТО готовит развертывание самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и наведения в столице Румынии Бухаресте из-за вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Авиационное командование НАТО.
Там подчеркнули, что готовы защищать каждый дюйм территории Альянса.
«Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории Альянса», — заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.
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Чиновница добавила, что использование самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и наведения помогут заранее обнаруживать самолеты, представляющие потенциальную опасность.
«Наш АВАКС может обнаруживать самолеты в сотнях километров, что делает их ключевым средством для сдерживания и обороны НАТО», — добавила она.
Ожидается, что самолеты могут прибыть 17 января 2023 года и будут поддерживать усиленное присутствие Альянса в регионе и следить за российской военной активностью.