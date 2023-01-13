«Будем защищать каждый дюйм». НАТО перебрасывает самолеты радиолокационного наблюдения в Румынию

13 января, 17:42
Поделиться:
Флаг НАТО (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Флаг НАТО (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

НАТО готовит развертывание самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и наведения в столице Румынии Бухаресте из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Авиационное командование НАТО.

Там подчеркнули, что готовы защищать каждый дюйм территории Альянса.

«Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории Альянса», — заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

Видео дня

Читайте также:

Самолеты оснащены системой AWACS (Фото:Фото: wikimedia.org) СМИ: НАТО перебрасывает в Турцию самолеты-разведчики

Чиновница добавила, что использование самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и наведения помогут заранее обнаруживать самолеты, представляющие потенциальную опасность.

«Наш АВАКС может обнаруживать самолеты в сотнях километров, что делает их ключевым средством для сдерживания и обороны НАТО», — добавила она.

Ожидается, что самолеты могут прибыть 17 января 2023 года и будут поддерживать усиленное присутствие Альянса в регионе и следить за российской военной активностью.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Румыния Бухарест Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X